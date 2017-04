مصر.. أزهريون يؤدون الصلاة داخل كنيسة (صورة)

أدى علماء في الأزهر الشريف الصلاة داخل كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة الإسماعيلية تضامنًا مع ضحايا الهجومين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

مشهد تأدية الصلاة الذي نشره المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أثار استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ثمّنوا الخطوة واعتبروها مبادرة تعزز الوحدة الوطنية.

وعلق أبوزيد على الصورة، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلاً: “وفد الأزهر يؤدي صلاة الظهر في الكنيسة بمصر بعد تقديم تعازيه إلى المسيحيين”.

ودفعت التفجيرات الأخيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كما أعلن أيضًا عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.

Al-Azhar delegation worship "Zohr" prayers in Church in Egypt after offering condolences to their Christian brothers #united_on_palmsunday pic.twitter.com/DbDCd9XBD7

— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) April 12, 2017