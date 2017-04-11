مصر.. أول انفجار بعد ساعات من إعلان “الطوارئ” يحوّل 3 أشقاء إلى أشلاء

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

قال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: إن أسرة في سيناء لقيت مصرعها مساء اليوم الثلاثاء، بعد انفجار عبوة ناسفة في منطقة السبيل جنوب غرب العريش استهدفت منزلها.

وأوضح المصدر، أنه لقي حتى الآن 3 أطفال أشقاء مصرعهم، فيما يتواجد عدد من المصابين داخل المستشفى لتلقي العلاج بينهم والداهم وبعض الجيران والأقارب.

وذكر المصدر، أن الجثث الثلاث هي لكل من: حسن عبدالله المنيعي والبالغ من العمر 5 سنوات، وشقيقته رشا 6 سنوات وإيمان ذات الـ 3 سنوات إثر انفجار العبوة الناسفة، مؤكدًا أن الجثث الثلاث وصلت إلى مستشفى العريش العام، وهي عبارة عن أشلاء صغيرة، نتيجة شدة الانفجار في الوقت الذي تكثّف فيه قوات الجيش والشرطة تمشيط المنطقة من العبوات الناسفة.

ويأتي انفجار القنبلة، كأول حادث إرهابي بعد قرابة ساعتين من سريان إعلان حالة الطوارئ رسميًا اليوم الثلاثاء بعد موافقة البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانها، على خلفية قرار مجلس الدفاع الوطني بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الأحد الماضي، وسقوط قرابة 190 من الضحايا والمصابين من أبناء الكنيسة وقيادات شرطية.