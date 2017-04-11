مصريون يقتلون أبناءهم بسبب العجز عن الإنفاق

المصدر: نور وليد - إرم نيوز

شهدت بضع قرى مصرية، أخيراً، جرائم جنائية أقدم خلالها آباء على قتل أبنائهم، بداعي الفقر وعدم القدرة على الإنفاق عليهم، وكان آخر تلك الجرائم الحادثة التي وقعت قبل أيام، حيث ألقى أحد الآباء بأولاده في البحر من فوق الجسر بمحافظة سوهاج.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي ينهي خلالها أب حياة أبنائه بدافع الفقر، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، إذ شهدت السنوات الماضية جرائم قتل مماثلة ارتكبها آباء بحق أبنائهم ولم تتوقف الظاهرة عن جريمة بعينها.

وقالت الدكتورة مروة علي إخصائية التنمية البشرية والباحثة بعلم النفس إن “تلك الجرائم تتم دون وعي من الآباء الذين يتعرضون لضغوط اقتصادية مستمرة تدفعهم للإصابة بضغوط نفسية تصل للأمراض أحيانًا ثم ارتكاب تلك الجرائم غير المبررة”.

وأكدت خلال حديثها لـ “إرم نيوز” أن “هذا السلوك لا يمكن أن يصدر من شخص طبيعي أو سوي، فمن يقدم على تلك الخطوة لا بد من إخضاعه للعلاج النفسي بشكل سريع وعاجل حتى لا تتفاقم تلك الظاهرة أكثر وأكثر”.

وأضافت أن “المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عليها تنظيم دورات توعوية وتثقيفية مع استدعاء خبراء نفسيين لمحاولة تأهيل الأباء للتعامل مع أبنائهم وتخطي المشكلات المتوقعة كافة التي تمر بها الأسر المصرية وعلى رأسها سوء الأحوال الاقتصادية”.

من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إن “تلك الظاهرة أصبحت بمثابة وباء متفش بالمجتمع المصري نتيجة ما أصابه من مشاكل اجتماعية دفعت العديد من الآباء اللجوء إلى المخدرات وغياب الوعي كنوع من أنواع الهروب”.

وأوضح حمودة، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أنه “يجب عودة القيم الإنسانية من جديد وتكاتف المؤسسات كافة وعلى رأسها الدينية والإعلامية لمحاربة الجهل الذي يدفع للهروب باتجاه أمور ضارة تدفع لارتكاب الجرائم وتوعية رب الأسرة بدوره وضرورة تحملة للمسؤولية ومواجهة الصعاب التي تمر بها الحياه الأسرية”.

وشهد المجتمع المصري جرائم مماثلة في السابق منها ما وقع في محافظة الإسكندرية في العام 2015 إذ تجرد أب من مشاعره وقام بذبح أطفاله الثلاثة بالسكين لمروره بضائقة مالية، كما شهدت محافظة القاهرة في العام نفسه إقدام أب على إطلاق أعيرة نارية على زوجته وطفليه لمروره بضائقة مالية أيضاً.

وفي العام 2014 أيضا، قتل أب بأسيوط أبناءه الثلاثة بعدما أصيب بحالة نفسية لعجزه عن الإنفاق على أسرته إذ لجأ إلى تناول المخدرات التي تسببت في غياب عقلة وقام بقتل أولاده بالأعيرة النارية ومحاولة إطلاق النار على نفسه عقب ذلك بداعي الانتحار، وفي العام نفسه قام والد بقتل ابنته التي لم تبلغ 4 سنوات بمحافظة القاهرة للأسباب نفسها.