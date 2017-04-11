كشف مفاجأة بشأن مفجر كنيسة الإسكندرية

المصدر: الكويت – إرم نيوز

كشف مصدر أمني كويتي الثلاثاء، عن أن المتهم في تفجير كنيسة مارمرقس بمدينة الإسكندرية أبو إسحاق المصري، كان دخل الكويت في العام 2016، للعمل محاسبا بإحدى الشركات التجارية في البلاد.

وقال المصدر إن “جهاز أمن الدولة الكويتي استدعى المتهم للتحقيق معه حول علاقته بتنظيم داعش، بناء على معلومات وردته من نظيره المصري”.

وأوضح المصدر أنه “بعد التأكد من تورط أبو إسحاق المصري بعلاقات مع داعش، تم اتخاذ قرار بإبعاده من الكويت وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المصرية، في الوقت الذي رافق ذلك تسفير عدد من أقاربه وأشخاص قريبين منه”.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أبدى المصدر استغرابه من قرار الأجهزة الأمنية المصرية بالإفراج عن المتهم، بالرغم من ثبات انتمائه لتنظيم داعش وعلاقته الوثيقة به.

وطبقا لمصادر أمنية مصرية، فإن أبو إسحق المصري من مواليد 1990 في منيا القمح بمصر، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة.