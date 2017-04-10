وزير خارجية إيران يغرد بالعربية معلقا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية في مصر

المصدر: طهران- إرم نيوز

دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية أسفرا عن مقتل 44 شخصًا وإصابة أكثر من 100.

وقال ظريف في أول تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر” باللغة العربية: “ندين الاعتداء الإرهابي الغاشم علی الكنائس المصرية ونقدم تعازينا لاشقائنا المصریین”، مضيفًا، “إن المنطقة بأمس الحاجة الى الوحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف”.

ندين الإعتداء الإرهابي الغاشم علی الكنائس المصرية و نقدم تعازينالاشقائنا المصریین. إن المنطقة بامس الحاجة الى الوحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف — Javad Zarif (@JZarif) ١٠ أبريل، ٢٠١٧

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين، مهددًا في بيان له بشن مزيد من الهجمات ضد مسيحيي مصر، وموضحًا أن “هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة”.

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في مصر عقب التفجيرين، وقال السيسي، إنه سيتم إعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ويشمل ذلك موافقة الحكومة ومجلس النواب على ذلك خلال 7 أيام.