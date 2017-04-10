لهذا السبب.. ذبح مصري زوجته الحامل بتوأم وكتب على الجدار قائمة أسماء

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية جريمة بشعة بعد أن أقدم مصري على ذبح زوجته العشرينية الحامل بتوأم.

وبرر الزوج ذبحه زوجته أنها كانت “تخونه مع آخرين”، حيث قام بعد قتلها، بكتابة مجموعة من الأسماء على جدار غرفة النوم، لافتا إلى أنها أسماء تعود لمجموعة من الرجال يعتقد أن زوجته على علاقة بهم. بحسب صحيفة “الأنباء”.

وتوجه الزوج القاتل مباشرة إلى قسم الشرطة بعد ذبحه زوجته وبيده بطانية ملطخة بالدماء ومفتاح منزله، وما أن دخل على ضابط الشرطة، حتى قال له “يا بيه أنا قتلت زوجتي وأغلقت عليها الشقة وهذا هو المفتاح”.

واعتقد الضابط في البداية أن الزوج مختل عقليا قبل أن يتعامل مع القضية بحزم وجدية، حيث تم العثور على الزوجة غارقة في بحر من الدماء وقد فارقت الحياة.