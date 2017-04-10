سائق ومحاسب في الخليج.. تعرف على منفذي هجومي الكنيستين في مصر

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

كشف تنظيم “داعش” عن هوية الانتحاريين اللذين نفذا هجومين على كنيستي طنطا والإسكندرية، أطلق على الأول منفذ هجوم كنيسة الإسكندرية “أبوالبراء المصري” في حين أطلق على الثاني منفذ هجوم كنيسة طنطا “أبوإسحاق المصري”.

المعلومات الأولية، التي كشفتها الأجهزة الأمنية المصرية، وفقًا لملامح الانتحاريين قبل تنفيذ الهجومين، حددت هوية وتفاصيل حياة الاثنين.

وكشفت المعلومات الأولية وفقًا لمصادر أمنية أن منفذ هجوم طنطا “أبو إسحاق المصري” يبلغ من العمر “27 عامًا” وهو من مواليد منيا القمح بمحافظة الشرقية في سبتمبر 1990، وحاصل على بكالوريوس تجارة.

وعمل أبو إسحاق المصري محاسبًا في الكويت لمدة 4 أشهر قبل أن يسافر إلى تركيا وسوريا.

أما الثاني فهو “أبو البراء المصري” يبلغ من العمر 43 عامًا، ولد في محافظة كفر الشيخ في ديسمبر العام 1974، وحصل على دبلوم ثانوي صناعي، متزوج ولديه 3 أطفال.

وعمل “أبو براء المصري” سائقًا قبل أن يسافر إلى ليبيا ولبنان ثم إلى سوريا.

وأمس الأحد أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجومين، اللذين أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى.