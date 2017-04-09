السيسي: سنعلن حالة الطوارئ ونشكل مجلسا أعلى لمكافحة “الإرهاب”

المصدر: آية أشرف وحسن خليل - إرم نيوز

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إنه سيعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني “سنعلن حالة الطواريء في مصر لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية‎”.

كما أعلن السيسي أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى لمكافحة “الإرهاب” والتطرف بصلاحيات واسعة تمكنه من مواجهة المتشددين.

وأوضح السيسي أن المجلس الأعلى سيتم تشكيله خلال أيام على أن يصدر بقانون من رئاسة الجمهورية متهما بعض الدول بدعم “الإرهاب” وجلب عناصر متشددة لتنفيذ تفجيرات في مصر دون أن يسمي تلك الدول مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة تلك الدول.

وطالب السيسي الشعب المصري بوحدة النسيج الوطني مسلمين ومسيحيين لمواجهة التحديات واصفا الضحايا بأنهم مصريون رافضا وصفهم بأنهم مسيحيون أو مسلمون.

ويعد هذا أول تصريح يدلي به السيسي عقب وقوع الهجمات التي تبناها داعش واستهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية.

وفي نفس السياق كشفت مصادر برلمانية في مصر، أن مجلس النواب يتجه لإقرار قانون الطوارئ في جلسة عاجلة ستعقد غدًا الاثنين، وستخصص لمناقشة تداعيات التفجيرات التي طالت كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وكشف اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري عن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة غدًا بالبرلمان، وذلك لإقرار فرض المحاكمات العسكرية على المتورطين المتشددين.

وأضاف أن لجنة الأمن القومي ستطرح إقرار قضايا الإرهاب عن المحاكمات المدنية التي تتأخر في إنجاز العدالة، مضيفًا أن المحاكم العسكرية ستكون أحد أدوات الردع التي تستخدم ضد المتشددين.

وأوضح أن شخصيات داخل مجلس النواب ستتحرك لتعميم حالة الطوارئ بالشارع المصري ولو لفترة قصيرة، وذلك لإعادة ضبط الشارع والإسراع في عملية تحديد هوية المتسبيين في التفجيرات الأخيرة التي طالت أكثر من منطقة في مصر خلال الأشهر الماضية.