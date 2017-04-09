الكنائس المصرية في مرمى نيران المتشدّدين (فيديو غرافيك)

المصدر: محمود غريب - إرم نيوز

تكررت حوادث استهداف الكنائس في مصر خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها التفجيران اللذان وقعا اليوم الأحد بكنيستيْ مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية.

وإليكم التسلسل الزمني لأهم التفجيرات التي استهدفت الكنائس المصرية خلال الفترة الأخيرة:

تفجير كنيسة القديسين

قُتل 23 شخصًا وأصيب 79 آخرون بتفجير كبير استهدف كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية عشية احتفالات رأس السنة العام 2011.

حادثة كنيسة الوراق

أطلق مسلحون متشدّدون النار على حفل زفاف بمنطقة الوراق في القاهرة، ممّا أدى إلى مقتل 3 أشخاص في أكتوبر العام 2013.

تفجير الكنيسة البطرسية

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فجّر مهاجم انتحاري نفسه في قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية المُلحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، موقعًا 25 قتيلًا أغلبهم من النساء والأطفال وعشرات المصابين.

تفجير كنيسة مارجرجس

في يوم احتفال المسيحيين في مصر بأحد السعف، استهدف تفجير كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا أثناء الصلاة، ممّا أدى إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

تفجير الكنيسة المرقسية

قُتل 10 أشخاص بينهم ضابطا شرطة بتفجير وقع بمدخل الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وكانت العملية -على ما يبدو- تستهدف البابا تواضروس حيث كان يؤدي صلاة القداس في الكنيسة.