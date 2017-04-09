السيسي يستعين بالجيش لتأمين المنشآت الحيوية بعد تفجيري طنطا والإسكندرية

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدفع بعناصر من القوات المسلحة “بشكل فوري” لمساندة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية بمختلف محافظات مصر.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: “قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية”.

وجاء ذلك بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا وأوقعا 38 قتيلاً و118 مصابًا.

وكان تنظيم داعش الذي ينشط موالون له في محافظة شمال سيناء، أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين.