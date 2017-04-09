فيديو وصور.. من هي الشرطية نجوى النجار أول ضحايا انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية؟

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

نالت الشرطية المصرية نجوى الحجار إعجاب ملايين المصريين الذين أشادوا بشجاعتها ووقوفها بحزم بوجه الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة الإسكندرية اليوم الأحد.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية “مقتل أول ضابطة في تاريخ الوزارة من قوة مديرية أمن الإسكندرية بعد تفجير انتحاري نفسه أمامها ضمن أفراد الخدمة المدنية خارج الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية”.

وقتلت العميد نجوى الحجار (54 عاما) بالتفجير بعد مسيرة حافلة بالشرطة النسائية المصرية بدأت بعد أن تخرجت من كلية الشرطة 1987، وتدرجت في عدة مواقع داخل وزارة الداخلية خاصة بالشرطة النسائية، لتكلف ضمن فريق الخدمة المدنية خارج الكنيسة البطرسية وتواجه قدرها وتصبح أولى ضحايا الإرهاب من صفوف السيدات في الداخلية المصرية.

وشغلت الحجار منصب نائب مدير شرطة تصاريح العمل، وهي زوجة للواء أبو العز عبد القادر مساعد مدير أمن البحيرة، ووالدة للنقيب محمود أبو العز ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، وسبق لها أن فقدت ولدها الطالب في الشرطة مهاب أبو العز، كما سبق أن تم انتدابها ضمن فرق الشرطة النسائية لتأمين الأعياد بالكنائس.

وفجّر انتحاري نفسه في قوة شرطية كانت تحمي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي تواجد بها البابا تواضروس الذي غادر عقب الحادث ونجا من محاولة الاغتيال وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن “أحد العناصر الإرهابية حاول اقتحام الكنيسة بالإسكندرية وتفجيرها بواسطة حزام ناسف”، وأضافت أنه “حال ضبط قوات تأمين الكنيسة للإرهابي قام بتفجير نفسه”.