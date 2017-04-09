بالفيديو.. اعتداء غاضبين على مدير أمن الغربية قبل إقالته بعد تفجير كنيسة طنطا

وعلى الفور أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قرارًا بإقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، وعدد من قيادات الأمن الوطني، وتعيين اللواء طارق حسونة، مديرا لأمن الغربية خلفا له.

وتعرض المدير المقال للضرب خلال تواجده بمقر التفجير، من قبل الأهالي قبل خروجه من الكنيسة، وسط سيطرة كاملة منهم على الكنيسة وخارجها، واكتفاء قوات الأمن بفرض طوق أمني خارجي بمحيط الكنيسة.

وكان انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، اليوم، بالتزامن مع احتفالات “أحد السعف”، وخلف الحادث 30 قتيلا و71 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة المصرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها الأمنية، فرضت ترتيبات أمنية بدءًا من صباح يوم السبت في محيط الكنائس المصرية ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين قبل ساعات من “أسبوع الآلام”.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، إن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في محيط الكنائس خاصة في القاهرة والإسكندرية لتجنب حدوث أي محاولات لاستغلال المناسبات المسيحية لتنفيذ عمليات “إجرامية” مثلما حدث في ديسمبر الماضي بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية.