شاهد.. مسجد في طنطا يفتح أبوابه للتبرع بالدم لضحايا انفجار كنيسة مارجرجس

المصدر: إرم نيوز

في مشهد يعكس التلاحم الطائفي في مصر، تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر دعوات عبر مآذن مسجد المنشاوي في طنطا للتبرع بالدم لضحايا تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا.

وأظهرت صورة من داخل المسجد استقبال عشرات المتبرعين.

وكانت كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا قد شهدت تفجيرا داميا اليوم الأحد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات من داخل الكنيسة حطاما وصدمة بادية على وجوه من كانوا بها وقت وقوع الحادث. كما انتشرت بقع دماء على أرض الكنيسة وعلى أثاثها المدمر.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس وهم أغلبية المسيحيين في مصر اليوم بأحد السعف.