تعرف على الضابط عماد الركايبي الذي منع الانتحاري من دخول كنيسة الإسكندرية (صورة)

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

تمكن ضابط شرطة مصري قبل أن يلقى حتفه، اليوم الأحد، من منع الانتحاري الذي كان ينوي تفجير نفسه داخل كنيسة المرقسية بالإسكندرية من الدخول إلى الكنيسة التي كان يتواجد بها بابا الإسكندرية تواضروس الذي غادر بالتزامن مع وقوع الحادث.

وقالت مصادر أمنية لـ “إرم نيوز”، إن الرائد عماد الركايبي، أحد رجال مباحث قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية أثناء تواجده ضمن قوة تأمين الكنيسة المرقسية منع منفذ التفجير من دخول مقر الكنيسة ضمن أبناء الكنيسة المتوافدين للصلاة.

وأضافت المصادر، أن الرائد الركايبي أمسك بمنفذ التفجير بعد الاشتباه في امتلاكه مواد متفجرة، إلا أن المنفذ قام بتفجير نفسه على الفور.

وأوضحت المصادر، أن الرائد الركايبي أنقذ الكنيسة المرقصية من تفجير هائل وأنقذ حياة بابا الإسكندرية تواضروس، وبطريرك الكرازة المرقسية الذي غادر مقر الكنيسة مع وقوع الحادث.

وأسفر الهجوم الانتحاري على الكنيسة المرقسية عن سقوط 11 قتيلاً وإصابة 35 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وجاء حادث تفجير كنيسة الإسكندرية بمنطقة العطارين بعد ساعات قليلة من تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حيث أكدت مصادر طبية وفاة المستشار صموئيل جورج، رئيس محكمة طنطا ضمن ضحايا الحادث أثناء تواجده للصلاة بالكنيسة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 22ضحية في تفجير طنطا، إلى جانب 71 مصاباً.