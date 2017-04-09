بالفيديو.. لحظة انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا‎ أثناء بث مباشر

المصدر: إرم نيوز

يظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار كنيسة طنطا أثناء بث تلفزيوني مباشر لقداس كان يجري في الكنيسة بمناسبة “أحد الشعانين” المقدس لدى المسيحيين، حيث يعتقد أنه يوم ذكرى دخول المسيح مدينة القدس.

وقتل في التفجير 30 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 شخصا آخرين في الهجوم.

وقالت إحدى المصليات وتدعى فيفيان وكانت داخل الكنيسة وقت حدوث الانفجار إن النيران الناجمة عن الانفجار ملأت الكنيسة كما انبعث الدخان وسقطت أجزاء من القاعة وتناثرت أشلاء الضحايا الذين كانوا يجلسون في الصفين الأول والثاني من المقاعد.

وأضافت في اتصال هاتفي مع رويترز “أثناء الصلاة حدث انفجار شديد جدا. النار ملأت المكان والدخان كذلك. حالات الإصابة صعبة جدا. رأيت أحشاء مصابين ورأيت مصابين سيقانهم مقطوعة بالكامل. أشلاء الجالسين ملأت المكان.”