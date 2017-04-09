إدانات عربية ودولية لتفجير كنيسة مارجرجس في طنطا المصرية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أدانت دول عربية وأجنبية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف كنسية مارجرجس في مدينة طنطا شمال مصر، وأسفر عن سقوط 30 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

وأدان البابا فرنسيس الهجوم على الكنيسة، وحث الإرهابيين وصانعي الأسلحة ومهربيها على التوقف.

كما أدان الأردن اليوم الأحد، بأشد العبارات “التفجير الإرهابي”، الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا شمال مصر، أثناء قداس أحد الشعانين.

ومن جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وأعرب الملك في برقيته عن “استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان”، مؤكدًا “وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قد أكد في بيان، أن “هذا الاعتداء بالإضافة إلى بشاعته ودوافعه الإرهابية، فإنه يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة أمن مصر الشقيقة”.

وأوضح، أن “الفكر الظلامي الإجرامي الذي خطط ونفذ هذا العمل يستهدف وحدة الشعب المصري الشقيق، الذي أثبت على المدى تماسكه ورفضه لكل محاولات الفتنة مثلما يستهدف حضارة أمتنا العربية والإسلامية والتعايش السلمي على مدى التاريخ”.

وأكد المومني، “وقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة في مكافحتها للإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرار المنطقة برمتها”، مجددًا دعوة المجتمع الدولي “للوقوف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب الذي بات يستهدف الإنسانية في كل مكان من هذا العالم”.

البحرين تدين وتتضامن

كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف اليوم كنيسة

مارجرجس بمدينة طنطا بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الأبرياء، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعربت وزارة الخارجية، عن بالغ التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشددة على أن هذا العمل الإجرامي لن ينجح أبدًا من النيل من وحدة المجتمع المصري وصلابته، وأن الشعب المصري الشقيق الذي كان وسيظل نسيجًا واحدًا وقادرًا بتماسكه على دحر الإرهاب واستئصاله.

وجددت وزارة الخارجية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب ودعوتها إلى المجتمع الدولي لتوثيق التعاون وتعزيز الجهود الرامية إلى اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

قطر تندد

وأعربت دولة قطر عن “إدانتها واستنكارها الشديدين”، للتفجير الذي استهدف كنيسة بمدينة طنطا شمالي مصر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تأكيد “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب”.

وقدم البيان “تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى”.

وكان تفجير انتحاري، قد وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمالي مصر)، في وقت سابق اليوم ما أسفر عن سقوط 30 قتيلًا وعشرات الجرحى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة.

ويأتي التفجير بالتزامن مع ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة المصرية، اليوم الأحد، قداس “أحد الشعانين” في الإسكندرية (شمالي مصر)، والتي شهدت هي الأخرى تفجيرا انتحاريا خلف قتلى بينهم ضباط شرطة إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات.

و”أحد الشعانين”، هو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح أو القيامة عند المسيحيين.