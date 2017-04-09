30 قتيلًا في تفجير بكنيسة مارجرجس بطنطا شمال القاهرة

المصدر: محمود غريب وآية أشرف ومحمد منصور- إرم نيوز

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية المصرية إن عدد ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس ارتفع إلى 30 قتيلا، ولا تزال الأجهزة الأمنية والطبية تحصي الخسائر وتسعف المصابين.

وأشار شرشر في اتصال هاتفي مع إرم نيوز، إلى أن المحافظة أعلنت الطوارئ في المستشفيات الحكومية بالمحافظة لاستقبال الضحايا.

وفي سياق متصل قال مصدر أمني إن عبوة شديدة الانفجار وضعت في الصف الأول بقاعة الصلاة داخل كنيسة مارجرجس أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف للتلفزيون المصري، إن “الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة.”

وكانت وزارة الداخلية المصرية بأجهزتها الأمنية كافة، فرضت ترتيبات أمنية بدءاً من صباح يوم السبت في محيط الكنائس المصرية ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين، قبل ساعات من “أسبوع الآلام” الذي يبدأ اليوم الأحد.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، إن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في محيط الكنائس خاصة في القاهرة والإسكندرية لتجنب حدوث أي محاولات لاستغلال ال?%8