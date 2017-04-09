السودان يصدر تعليمات جديدة بشأن تأشيرات دخول المصريين

المصدر: أمانى سلامة - إرم نيوز

أرسلت السلطات السودانية منشورًا رسميًا إلى كل الشركات العاملة لديها تتضمن التعليمات الجديدة لدخول المواطنين المصريين إلى الأراضي السودانية على أن تنفذ اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتضمنت المنشورات الصادرة عن رئيس الجمهورية السودانية، ضوابط دخول المواطنين المصريين مع السماح بدخول النساء والأطفال بدون تأشيرات.

بينما يستلزم دخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 18 إلى سن 49 عاما، الحصول على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات السودانية بالخارج.

ويسمح للفئات العمرية من 50 عامًا فما فوق من المصريين بالدخول بدون تأشيرة.

وكانت الحكومة المصرية اشترطت على مواطنيها الحصول على موافقة أمنية لمن هم دون سن 45 عاما قبل السفر إلى السودان، في حين يتم السماح للمواطنين السودانيين فوق سن 45 سنة بالدخول بدون تأشيرة، أما بالنسبة للشباب فلابد له من الحصول على تأشيرة.