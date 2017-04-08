مصر ترحل دبلوماسياً ألمانيا لهذا السبب

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، دبلوماسياً بالخارجية الألمانية بعد منعه من دخول البلاد لوصوله من فرانكفورت، بجواز سفر دبلوماسي دون تأشيرة دخول مسبقة، وذلك طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وذكرت سلطات المطار في بيان حصلت “إرم نيوز” على نسخة منه، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط الألمانية “لوفتهانزا” رقم 582 والقادمة من فرانكفورت فوجئ رجال الجوازات بالدبلوماسي الألماني كريستوف وتشر الذي يعمل بوزارة الخارجية الألمانية بصحبة أسرته ويحمل جوازًا دبلوماسيًا دون تأشيرة دخول مسبقة في جولة سياحية بمصر.

وتابع البيان، جرى الاتصال بمساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات، الذي عرض الأمر على مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، الذي طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على الدبلوماسي الألماني.

وأبلغت سلطات المطار الدبلوماسي بعدم السماح له بالدخول تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل وترحيله إلى خارج البلاد.