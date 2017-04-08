مسؤول عسكري سوداني: حلايب وشلاتين لن تكون محلّ خلاف مع مصر (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد – إرم نيوز

أكد اللواء عصام كرار مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة السودانية على أن قضية حلايب وشلاتين لن تكون محل خلاف مع مصر على أيّ من المستويات وأنها لم تؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال في لقاء مع “إرم نيوز” إن قضية حلايب وشلاتين سياسية ولا يوجد خلاف على المستويين العسكري والأمني كما، لم يتأثر التعاون بين القاهرة والخرطوم.

وتقع منطقة حلايب على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتتبع مصر سياسيًا وإداريًا وهي محل نزاع حدودي مع السودان ويطلق عليها الجانب السوداني المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان.

وعلى صعيد التعاون العسكري للسودان مع الدول العربية قال المسؤول العسكري إن هناك تعاونًا عسكريًا غير محدود للسودان مع الدول العربية على مستوى التدريب والتعليم.

وأشار إلى وجود تدريبات عسكرية جوية بين القوات المسلحة السودانية والسعودية، مؤكدًا أن هناك خطة استراتيجية لتدريب مشترك مع الكثير من الدول العربية ستشهدها الأيام المقبلة.