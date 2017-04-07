صدام بين 4 وزراء في الحكومة المصرية

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

كشفت مصادر عن وجود خلاف شديد بين وزير الخارجية المصري سامح شكري من ناحية، وعمرو الجارحي وزير المالية وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة من ناحية أخرى، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن الأزمة بدأت باستبعاد وزير الخارجية للوزراء الثلاثة من حضور بعض الاجتماعات وتدخله في ترتيب بعض الاجتماعات المتعلقة بمدير صندوق النقد الدولي وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك بسبب الشكاوى المتكررة من قابيل ونصر والجارحي للرئاسة من طريقة تعامل السفارات في الخارج مع الوفود المشاركة من الوزارات، ومطالبة بعضهم باستبعاد شكري من وزارة الخارجية.

وقالت إن هناك بوادر صدام شديد سيحدث بعد أن أصدر وزير الخارجية تعليمات للجنة مراجعة الاتفاقيات في الوزارة بعدم الموافقة على أي اتفاقيات متعلقة بقروض توقعها سحر نصر، إلا بعد الموافقة منه شخصيًا، كما طالب جميع السفارات المصرية في الخارج بأن لا يتم اختيار أي وفود رسمية للمشاركة في المؤتمرات الدولية إلا من خلال وزارة الخارجية.

وأشارت المصادر إلى قيام وزير الخارجية بإصدار تعليمات بمنع مشاركة أي وزارة في المؤتمرات الدولية، وسحب جميع جوازات السفر الخاصة والمهمة من العاملين في وزارات التجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي والاستثمار، وعدم إصدار أي جوازات جديدة لهم حتى لا يستطيعوا المشاركة في أي مؤتمرات دون موافقة الخارجية.