سلطات مطار القاهرة ترحل عائلة دبلوماسي بريطاني

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، زوجة دبلوماسي بالسفارة البريطانية في الإمارات ونجلها، بعد منعهما من دخول البلاد تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل لوصولهما بجوازات دبلوماسية دون تأشيرة دخول مسبقة.

وقالت سلطات المطار، في بيان لها، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم (913) تبين وجود ربيكا برادبري، زوجة دبلوماسي بالسفارة البريطانية بإحدى الدول العربية ونجلها، ويحملان جوازي سفر دبلوماسيين دون تأشيرة دخول مسبقة.

وجرى الاتصال بمكتب وزارة الخارجية بالمطار لاستطلاع الأمر، حيث طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخولهما البلاد وإبلاغهما بالقرار وترحيلهما إلى خارج البلاد.