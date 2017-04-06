انطلاق مناورات “خالد بن الوليد 2017” بين البحرين ومصر السبت المقبل (صور)

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

وصلت القوات البحرينية إلى مصر لتنفيذ التدريب العسكري المشترك “خالد بن الوليد 2017” مع القوات المسلحة المصرية، والمقرر أن تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة بين البلدين.

ويتضمن التدريب المشترك العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة والمهارات القتالية لمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر الإجرامية المسلحة.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية: “التدريب يأتي في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة بينهما وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.

يذكر أن مصر والبحرين قد نفذتا التدريبات ذاتها تحت اسم خالد بن الوليد 2016 في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمملكة البحرين.

وشهد شهر مارس/آذار الماضي انطلاق فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك “حمد 2″، الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للبلدين واستمر على مدار عدة أيام بالمملكة.