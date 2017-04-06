معرض الزهور.. “جنة فيحاء” على ضفاف نيل القاهرة (فيديو)

المصدر: عثمان إسماعيل - إرم نيوز

تحولت جنبات حديقة الأورمان القريبة من نهر النيل بالقاهرة في مصر، إلى جنة فيحاء تتطاير منها روائح لأكثر من 600 نوع من الزهور ونباتات الزينة في الدورة الـ 83 لمعرض الزهور المقام على مساحة 28 ألف متر مربع بزيادة 5 آلاف متر عن العام الماضي.

وتخللت نسائم الريحان والفل والياسمين والعطر والنعناع، أغصان الأشجار والنخيل التي تشكل أساس حديقة الأورمان التاريخية، إذ ترسم الزهور والنباتات الحديثة مع النباتات المتسلقة مشهدًا بديعًا لمعروضات ونباتات أصلية.

ويضم المعرض زهورًا نادرة ونباتات عادت إلى المعرض من جديد بعد انقراضها، ويعتبر أفضل نسبيًا من الأعوام الماضية فلم تتأثر الأسعار إلا قليلاً نتيجة الأوضاع الاقتصادية، فيما شكا العارضون من ضعف الدعاية للمعرض في وسائل الإعلام.