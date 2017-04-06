مصر تعتقل أكبر تشكيل عصابي في مصلحة الضرائب

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

اعتقلت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم الخميس، تشكيلاً عصابياً من مأموري الضرائب ومحاسبين وممولين بعد قيامهم بالحصول على رشاوى لتقديم مستندات مزورة لبعض الشركات لتفادي تحصيل رسوم الضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

وبدأ رجال الهيئة تحقيقات موسعة مع المتهمين بعد توجيه تهم تتعلق بالحصول على الرشوة وإهدار المال العام ومنع الدولة من تحصيل رسوم الضرائب إلى جانب التزوير في أوراق رسمية وتضليل الجهات الرسمية بتقديم مستندات مزورة.

وبلغ إهدار المال العام قرابة 240 مليون جنيه، في حين طلب التشكيل العصابي مليون جنيه رشوة لتمرير الأوراق والمستندات المزورة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في حين يواصل رجال الرقابة التحقيقات.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن التشكيل العصابي هو الأكبر داخل المصلحة بعد أن تم مسبقاً القبض على آخرين بشكل فردي، وليس عددًا كبيرًا من الوظائف المختلفة للاتفاق فيما بينهم على تمرير أوراق.

وأوضح أن عدد المتهمين في القضية قد يصل إلى قرابة 14 فرداً، مشيراً إلى أن التحقيقات ربما تكشف عن متهمين جدد خلال ساعات.

واختتم المصدر: “التحقيقات الأولية تثبت تورط التشكيل في أكثر من عملية، ومن المقرر مراجعة كافة العمليات الضريبية التي وقع عليها أفراد التشكيل خلال الفترة الماضية”.