100 مليون نسمة تعداد المصريين بالداخل والخارج

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

قال مسؤول حكومي مصري، أمس الأربعاء، إن تعداد المصريين بالداخل والخارج تخطى 100 مليون نسمة.

وأوضح مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدكتور محمد عبدالجليل، خلال كلمته بندوة حول دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية: “تجاوز تعداد السكان في مصر 92 مليونًا و750 ألف نسمة بالداخل و8 ملايين بالخارج، ما يعني أن مصر تجاوزت الـ 100 مليون نسمة بالداخل والخارج يوم الأربعاء”.

وأضاف أنه “مع أوائل سبتمبر المقبل سيتم إعلان نتائج نهائية تفصيلية لتعداد 2017 الأمر الذي يشغل متخذي القرار في الانتخابات القادمة لأنه سيستخدم بيانات حديثة وموثقة”.

ووصل تعداد سكان مصر في الداخل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 92 مليون نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ما يعني أن التعداد السكني زاد 8 ملايين نسمة خلال 5 أشهر فقط وهي زيادة مفزعة.

وأضاف عبدالجليل أن “التعداد سينتهي في منتصف يونيو القادم وسيكون أول تعداد يعتمد على استخدام التابلت وإرسال البيانات فورًا لقاعدة البيانات بالجهاز وهو ما وفر مجهود 16 شهرًا لاستخراج النتائج النهائية باستخدام الاستمارات الورقية كما كان متبعًا في السابق”.

ونوه بأن “نسبة النوع في مصر بلغت 51% ذكور و49% إناث”، لافتاً إلى أن “سن التوقع للبقاء على قيد الحياة للسيدات 73 عامًا ونصف العام بينما الرجال 70 عاماً ونصف العام ما يؤكد أن هناك توازنًا بين الذكور والإناث”.

ويتجه سكان القاهرة لزيادة تبلغ نصف مليون نسمة العام الجاري تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد 6 سنوات من الاضطراب السياسي.

ويشير تقرير أصدرته “يورومونيتور إنترناشونال” وهي شركة لأبحاث السوق، إلى أن نحو 22.8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين.