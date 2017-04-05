اعتقال عميد في الشرطة المصرية تزعم عصابة لتهجير الشباب

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

ألقت مباحث الأموال العامة في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي تزعمه عميد شرطة سابق برفقة آخرين بينهم أمين شرطي قاموا بإصدار أوراق ومستندات مزورة عبر الأختام التي بحوزة العميد الذي لم يقم بتسليمها قبل خروجه للمعاش.

بدأت الواقعة بوصول معلومات تفيد قيام عميد الشرطة والمتهمين الآخرين بعمل الأوراق والمستندات المزورة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حيث كان العميد يعمل هناك قبل خروجه للمعاش واحتفظ بأدوات عمله دون تسليمها.

وبالتحريات وجمع المعلومات ورصد نشاط المتهمين تم القبض على بعضهم في منازلهم بمحافظة الغربية إلى جانب 3 متهمين آخرين بينهم أمين شرطة وفرد شرطة حيث عمل الاثنان إلى جلب الزبائن وإنهاء الأوراق المزورة بحسب طلب الزبائن وطبيعة العمل التي يريدونها في الوثائق.

وجاء في التحقيقات الأولية مع المتهمين قيامهم بتسفير الشباب للخارج عبر مطار برج العرب واستخدامهم أختاما مسروقة من المطار في ختم الأوراق مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير السفر حيث تم ضبط أختام وكلاشيهات خاصة بالمطار من عهدة العميد ولم يقم بتسليمها قبل خروجه للمعاش.

وتقرر حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية لحين ضبط آخرين من المقرر اتهامهم في القضية.