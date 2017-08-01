محمود جبريل يستقيل من التحالف الوطني تمهيدًا لترشحه لرئاسة ليبيا

قالت مصادر ليبية أن رئيس الهيئة العليا للتحالف الوطني الليبي محمود جبريل تقدم باستقالته من منصبه مساء الثلاثاء في اجتماع عقد في القاهرة.

وينوي جبريل الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المزمع إجراؤها نهاية 2018 كمرشح مستقل.

في المقابل انتخبت الهيئة العليا للتحالف توفيق الشهيبي رئيسا لها مكان جبريل.

وعرف عن جبريل الذي ترأس أول حكومة انتقالية في البلاد بعد ثورة 17 فبراير، توليه شرح الأزمة الليبية في العالم لجلب الدعم للشعب الليبي.

ولم يبرز جبريل كمعارض لنظام العقيد الراحل معمر القذافي وإن أكد مقربون منه أن معارضته كانت صامتة، ويستشهدون برفضه جائزة في 2010 تحمل اسم “جائزة الفاتح التقديرية”، قائلين إنه حافظ رغم تعيينه مديراً عاماً للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ثم مستشاراً، على مسافة بينه وبين النظام ضاربين الصفح عن دوره الذي يقال إنه كان رئيسياً في تخطيط مشروع ليبيا الغد وجماهيرية سيف الإسلام المستقبلية ودستورها، وفق معارضيه.