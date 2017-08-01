مليشيا حزب الله تبرم صفقة لتبادل السجناء مع “فتح الشام”

قالت وسائل إعلام تابعة لمليشيا حزب الله اللبنانية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء إن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة التابعة للقاعدة سابقا) السورية ستفرج بحلول منتصف الليل بتوقيت بيروت عن ثلاثة من مقاتلي الحزب أسرتهم في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الاتفاق على تبادل السجناء سيسمح ببدء نقل الآلاف من المسلحين السوريين وأسرهم ولاجئين آخرين بالحافلات من لبنان إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بسوريا صباح الأربعاء.

وجرى الاتفاق على عمليات النقل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين في الأسبوع الماضي لكنه تأجل يومين بينما كانت تجرى المفاوضات.

وفي تطور لاحق، كشف مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إنه أطلق سراح 3 موقوفين بجبهة فتح الشام من سجن رومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وفي المقابل سلمت الجبهة 3 أسرى من مليشيا حزب الله للصليب الأحمر اللبناني.