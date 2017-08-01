العراق يسلّم إيران رفات 48 جنديًا قتلوا خلال حرب الثمانينيات

سلّمت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إيران رفات 48 من جنودها الذين قُتلوا في الحرب العراقية الإيرانية التي جرت في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب مصدر عراقي.

وقال كاظم الياسري الموظف في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بمحافظة البصرة جنوبي العراق: “إن الجانب العراقي سلّم اليوم بشكل رسمي رفات 48 جنديًا إيرانيًا قُتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي”.

وأضاف الياسري أن “رفات الجنود الإيرانيين عُثر عليها في مناطق حدودية عراقية”، مشيرًا إلى أن “عملية تسليم رفات الجنود تمت بحضور الصليب الأحمر في منفذ الشلامجة”.

وخاض البلدان الجاران حربًا عنيفة امتدت لثماني سنوات خلال ثمانينيات القرن الماضي خلّفت نحو مليون قتيل من الجانبين، بحسب إحصاءات غير رسمية، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة أمريكا، وتقود العراق حاليًا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.