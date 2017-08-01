مقتدى الصدر يصل النجف قادمًا من السعودية.. فماذا فعل أتباعه؟ (فيديو)

وصل زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر إلى محافظة النجف العراقية، يوم الثلاثاء، وسط استقبال شعبي وجماهيري واسع بعد زيارته التي قام بها مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية.

واحتشد مئات المواطنين في منطقة الحنّانة معقل زعيم التيار الصدري لاستقباله وسط ترحيب شعبي وسياسي كبير بتلك الزيارة.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تظهر وصول الصدر مع هجوم العشرات من المواطنين على سياراته والاحتشاد حولها، وملامستها، حيث يعدون ذلك نوعاَ من “التبرك المستحب”.

وقال زعيم كتلة تيار الحكمة النيابية حبيب الطرفي إن التيار يرحب بزيارة الصدر إلى المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى التقارب مع المحيط العربي والإقليمي، ولا يمكن معارضتها بأي شكل من الأشكال رغم عدم معرفتنا بنتائجها”.

وأضاف الطرفي في حديث لـ”إرم نيوز” أن زعيم التيارمقتدى الصدر يقوم بتلك الزيارة بالتأكيد من أجل مصلحة البلاد وإنهاء العزلة التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية، ونأمل أن تكون تلك الزيارة ناجحة في كل المقاييس”.

وحظيت زيارة الصدر إلى المملكة العربية السعودية بإشادة عراقية وعربية وعالمية من القوى السياسية التي رأت فيها خطوة تاريخية في تطور العلاقات العراقية السعودية خاصة وأنها تأتي بعد زيارات مكوكية قام بها مسؤولون تنفيذيون من المملكة إلى العراق وبالعكس.