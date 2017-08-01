عريقات: غياب الضغط الأمريكي على إسرائيل يعيق السلام

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن عدم قيام الإدارة الأمريكية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية، وقبول مبدأ حل الدولتين “يشكّل عائقًا أمام إطلاق عملية السلام من جديد”.

جاءت أقوال عريقات، خلال لقائه القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكبو، كلا على حدة، بمكتبه في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وأوضح عريقات، في بيان صحفي، أن “عدم إعلان الإدارة الأمريكية بأن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بشأن تكثيف الاستيطان، تفسره الحكومة الإسرائيلية بإمكانية تدمير خيار الدولتين”.

وأضاف: “إسرائيل تستغل صمت الإدارة الأمريكية وتستبدل حل الدولتين بالدولة بنظامين”.

ودعا عريقات إدارة الرئيس دونالد ترامب والمجتمع الدولي إلى القيام بإعلان عالمي من خلال قرار من مجلس الأمن، يحدد حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران العام 1967.

وتسعى الإدارة الأمريكية لإعادة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات على أراضي الضفة المحتلة.

وفي مايو/أيار الماضي، زار ترامب لأول مرة بعد توليه رئاسة البيت الأبيض، إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقال إنه سيطلق مبادرة سلام جديدة لطرحها على الجانبين.