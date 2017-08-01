الرئيس العراقي: الاستفتاء في كردستان مجرد طموح لن يُحقق الانفصال

وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، مشروع الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق بأنه “مجرد طموح”، مضيفًا أن الانفصال “لا يمكن أن يتحقق” في الوقت الحاضر.

وقال معصوم، في حديث له أثناء لقائه عددًا من البعثات الدبلوماسية في بغداد: إن “الاستفتاء لا يعدو كونه طموحًا، ولا يمكن أن يتحقق الانفصال في الوقت الحاضر”، معربًا عن أمله في أن “يبقى العراق واحدًا موحدًا”.

وطالب معصوم ” الدول الصديقة كافة بدعم العراق لإعمار المناطق المحررة، وضرورة استمرار العملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية وحل المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم”.

يشار إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، كان قد حذّر الشهر الماضي من وقوع “حرب دموية” في حال لم يتحقق انفصال إقلیم كردستان والمناطق المتنازع علیھا عن العراق.

وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قررت، في اجتماع لها في شهر يونيو/حزيران 2017 ترأسه الرئيس بارزاني، أن تُجري استفتاءً شعبيًا بخصوص انفصال الإقليم، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

يذكر أن الدستور العراقي رسم قانونیًا الحدود الإدارية لإقلیم كردستان، والمتمثلة بالمناطق التي كانت تحت سیطرته قبل 9 أبريل/نیسان 2003، أما كركوك والمناطق المتنازع علیھا فلم تكن تحت سیطرة الإقلیم.