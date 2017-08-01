قوات سوريا الديمقراطية تقترب من “السيطرة الكاملة” على جنوب الرقة

أكد مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء، أن قوات “سوريا الديمقراطية”، اقتربت من فرض “سيطرتها الكاملة” على الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة، الخاضعة لتنظيم داعش.

وقال المسؤول الكردي، إن “90% من الأحياء الجنوبية تم تحريرها، لكن عددًا قليلًا من الشوارع التي تدور فيها اشتباكات، ما زال يفصل بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المتقدمين من الشرق والغرب”، لافتًا إلى أن “هناك مقاومة شرسة من داعش، لذا لا يمكننا تحديد متى سننتزع السيطرة الكاملة على وجه التحديد”.

وبدأت قوات “سوريا الديمقراطية”، حملة في مطلع حزيران/يونيو، لانتزاع الرقة، في حين تزامن الهجوم على الرقة معقل التنظيم داعش المتشدد في سوريا، مع حملة لطرد مقاتليه من مدينة الموصل العراقية حيث لحقت الهزيمة بالتنظيم.

وفي المنطق العسكري، ستحرم السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية، تنظيم داعش من آخر طريق يؤدي إلى نهر الفرات الذي يقع إلى الجنوب من الرقة.

من ناحيته، أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون، بأن “مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتقدمون من الشرق، أصبحوا على مسافة 300 متر من المقاتلين الذين يتقدمون من ناحية الغرب”.

وقال ديلون إن “قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، تحقق مكاسب ثابتة يوميا”، مشيرا إلى أن “مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية انتزعوا نحو عشرة كيلومترات مربعة من الأراضي من داعش، شمالي الرقة خلال اليومين الماضيين”.

وتابع ديلون: “شهدنا دفاعا أقل تماسكا لداعش في الرقة عنه في الموصل، ولا يزال داعش يستخدم السيارات الملغومة والألغام، والمدنيين للاختباء وراءهم، لكن عجزه عن التصدي للتقدم المتعدد لقوات سوريا الديمقراطية واضح”.

وتهيمن وحدات “حماية الشعب الكردية” على “قوات سوريا الديمقراطية” التي تعتبر الشريك الرئيس للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، في مواجهة داعش في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال الأسبوع الماضي إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على نصف مساحة الرقة”.

إلى ذلك، خسر تنظيم داعش قطاعات كبيرة من الأراضي في سوريا خلال العام الماضي، نتيجة حملات منفصلة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، والجيش السوري المدعوم من روسيا ومقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا.