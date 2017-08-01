المعارضة تتهم النظام السوري بمنع المقيمين تحت سيطرتها من أداء الحج

اتهم مدير “لجنة الحج العليا” السورية سامر بيرقدار، النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، بمنع المواطنين، المقيمين في مناطق سيطرته، من أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال بيرقدار إن “نظام الأسد يمنع سفر كل من طبع تأشيرة الحج على جواز سفره”، مؤكدا أن “اللجنة تحرص على أن يكون ملف الحج ملفاً تعبدياً، بعيداً كل البعد عن التوجهات السياسة، وأن يكون هدفها الأول خدمة حجاج بيت الله الحرام دون قيد ولا شرط”.

وأوضح بيرقدار أنه “بسبب التهجير والنزوح الذي نعيشه في سوريا، قامت اللجنة أخيراً بافتتاح عدة مكاتب في كل من مصر والأردن ولبنان وتركيا، إضافة إلى العديد من المكاتب الفرعية الأخرى، التي تقوم باستقبال عشرات الآلاف من السوريين الذين يرغبون بالتسجيل في قرعة الحج من كل عام”.

ومنذ العام 2012، بات “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” هو الجهة المخولة أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، بتسجيل حجاج سوريا، سواءً في المناطق التي تخضع لسيطرته أو المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، بالإضافة إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل: تركيا والأردن ولبنان والدول الخليجي.

وحسب “لجنة الحج السورية العليا”، فإن “نحو 15 ألف حاج سوري سيشارك في موسم الحج لهذا العام؛ 6500 منهم قادمون من لبنان والأردن وتركيا ومصر ودول الخليج العربي، و4500 قادمون من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، و4000 من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري”.