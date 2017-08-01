بعد وقفها 3 سنوات.. الحكومة العراقية تستأنف صرف رواتب موظفي نينوى

أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف صرف رواتب 767 موظفاً في محافظة نينوى، بعد مضي 3 سنوات على إيقافها.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها “باشرت بصرف الرواتب المدّخرة إجبارياً لموظفي تشكيلاتها في نينوي البالغ عددهم 767 موظفاً، بعد إنجاز التدقيق الأمني لهم والحصول على موافقة الوزير فلاح حسن زيدان أصولياً”.

ومنذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، وأجزاء أخرى من المحافظة، صيف 2014، أوقفت الحكومة العراقية الرواتب الشهرية لجميع الموظفين داخل المدينة، خوفاً من سيطرة المسلحين عليها، وتعهدت باستئنافها حال تحرير المدينة.

من جهته، قال محمد الجبوري، العضو في نقابة المعلمين، فرع نينوى، إن آلاف المعلمين لم يتسلموا رواتبهم المدّخرة حتى الآن، رغم مباشرتهم الدوام الرسمي.

وأضاف الجبوري، أن “عملية التدقيق الأمني تجري بشكل بطيء، هناك آلاف المعلمين باشروا دوامهم الرسمي في المدارس كل حسب منطقته.. لكن لغاية الآن لم يتسلموا رواتبهم المدخرة”.

وقررت الحكومة العراقية، في يونيو/حزيران الماضي، استئناف صرف رواتب موظفي محافظة نينوى المدخرة للسنوات الماضية، بعد إجراء تدقيق أمني يضمن عدم انضمام الموظف لتنظيم داعش.