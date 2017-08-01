رئيس الوزراء الفلسطيني: لن تقام دولة في غزة ولا من دونها

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، أنه لن تكون هناك دولة في غزة، ولا دولة من دونها.

وقال الحمدالله في مقابلة تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن “حكومة الوفاق جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولا يهمها إقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية؛ لأن الوطن هو الأهم في هذه المرحلة”.

وأضاف: “يوجد في غزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وإجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني. كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها، ونحن وافقنا على استيعابهم تدريجياً لكنهم رفضوا.. نحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أن “خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت، وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها”، مشيراً إلى أنه “لم يتم الاقتراب من التحويلات الطبية لأهل غزة”.

وحول إعادة إعمار قطاع غزة، أكد الحمدالله أن “سبب عدم اكتمال الإعمار هو الحصار، وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها”.

وشدد على أن “محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة لملف المصالحة.. ولو كانت حماس قبلت بمبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم”.