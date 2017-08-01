ضغوطات مغربية فلسطينية لإلغاء القمة الإسرائيلية الأفريقية في توغو

يمارس المغرب والسلطة الفلسطينية، ضغوطات لإلغاء القمة الإسرائيلية الأفريقية المقررة بمدينة “لومي” في توغو، نهاية تشرين الأول / أكتوبر المقبل، بحسب تقرير إسرائيلي نشر اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن مصادر دبلوماسية أفريقية، لم تكشف هويتها، قولها إن “السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطًا على رئيس توغو، فور غناسيغني، لإلغاء القمة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السلطة الفلسطينية تحث الدول الإسلامية في أفريقيا على عدم المشاركة التي من شأنها إظهار الدعم لإسرائيل، ما يتسبب بتراجع النضال الفلسطيني”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا قادة الدول الأفريقية إلى “ربط أي تقدم في علاقة القارة بإسرائيل، بمدى التزامها بإنهاء احتلالها للمدن الفلسطينية التي تحتلها منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

وقال في كلمة أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته الـ 29 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يوم الثالث من يوليو/ تموز الماضي: “لقد كانت دول أفريقيا واتحادها العتيد وما زالا، نعم السند والشريك في المصير، ونأمل أن تستمر شراكتنا مزدهرة، ونحن في نضالنا اليوم، نتطلع إليكم لمواصلة الثبات على مواقفكم في قضيتنا، واستمرار التشاور بيننا كأصدقاء وحلفاء تاريخيين”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن توغو ستوجه دعوات إلى 54 دولة أفريقية للمشاركة في القمة الإسرائيلية الأفريقية، المقرر أن تستمر 4 أيام، متوقعة مشاركة ما بين 20 إلى 30 رئيس دولة.

ولفتت إلى أن إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 40 من أصل 48 دولة في جنوب أفريقيا.

وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رئيس توغو في القمة الأفريقية في أديس أبابا، إعادة النظر في قرار عقد القمة”.

وأضافت: ” كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيه الرئيس الفلسطيني اللقاء مع رئيس توغو ،الذي وصل إلى الحكم في العام 2005″.

وتابعت المصادر الدبلوماسية الأفريقية التي تقول إنها على معرفة بمجريات اللقاء: “كان رد رئيس توغو أنه يدير بلاده بالطريقة التي يراها مناسبة، وأنه على صداقة مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، وأنه إذا ما ساهمت القمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فإن ذلك سينعكس بالنفع في نهاية الأمر على الفلسطينيين أيضًا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “رئيس توغو سيقوم بزيارة تستمر 3 أيام إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وقالت: “لقد زار إسرائيل 3 مرات في العام الماضي، والتقى نتنياهو حينما شارك الأخير في مؤتمر اقتصادي في ليبريا في شهر يونيو/ حزيران الماضي”.

وذكرت المصادر الدبلوماسية الأفريقية، أن المغرب أيضًا، حث الدول الأفريقية على عدم المشاركة في القمة.

وقالت: “المغرب غير راضٍ عن توغل إسرائيل في أفريقيا، لأنه يرى فيها منافسة له في القارة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في أكثر من مناسبة منذ العام الماضي، خلال زيارته إلى أفريقيا، إنه يسعى من أجل التقارب مع القارة السوداء ؛بهدف كسر التأييد التلقائي للفلسطينيين في المؤسسات الدولية التي يحظى فيها الفلسطينيون بدعم واسع.