وفاة سفير المغرب لدى تركيا بالرباط

توفي ليلة الإثنين بالرباط، سفير المغرب لدى الجمهورية التركية، المنور عالم.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن “المنور عالم، سفير المغرب بالجمهورية التركية توفي ليلة الإثنين بالرباط، وذلك بحسب أسرته”.

ولم يوضح البيان أية أسباب حول وفاة السفير.

وكان الراحل، الذي ولد سنة 1955 بالرباط، قد التحق بوزارة الخارجية المغربية عام 1979، حيث تقلد عدة مسؤوليات.

وتم تعيين عالم سنة 2004، سفيرا للعاهل المغربي محمد السادس، رئيسا لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، ممثلا للمغرب في الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول 2016، عيّن العاهل المغربي، المنور عالم سفيرا للبلاد لدى تركيا.