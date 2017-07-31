المستوطنون يعتدون على المقدسيين في “مسيرة استفزازية” بشوارع البلدة القديمة (صور وفيديو)

أقدم آلاف المستوطنين الإسرائيليين على اقتحام شوارع المدينة القديمة في القدس وسط أنباء تتحدث عن اعتداءات بحق المواطنين المقدسيين، وذلك خلال مسيرة في محيط أسوار البلدة القديمة بمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وجهزت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة المياه العادمة عند باب العمود بالقدس المحتلة، في إطار استعداداتها لتأمين مسيرة المستوطنين.

وكان متشددون يهود دعوا إلى مسيرات ضخمة تبدأ ليل الإثنين وتنتهي باقتحام للحرم القدسي والمسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، وعمدت شرطة الاحتلال إلى إغلاق عدة طرق تسهيلا للمستوطنين للوصول إلى المسجد الأقصى.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو توثق تعرض سكان البلدة القديمة للاعتداء من قبل المستوطنين، فيما أكد شهود عيان أن تلك الاعتداءات وقعت تحت أنظار شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن المستوطنين شرعوا بالوصول إلى القدس القديمة في مسيرات متعددة، وسط “أعمال عربدة” بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصولًا إلى باحة حائط البراق.

وخلال المسيرة ألقى اليهودي المتطرف يهودا جليك كلمة، أعاد بها مزاعم أحقية اليهود بالقدس وإعادة إنشاء الهيكل المزعوم.