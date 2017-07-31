محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية الجزائر المستجدات في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب الملك، مساء الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال اللقاء أيضًا، “بحث الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وفرص تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات”.

وحضر اللقاء الذي جرى في قصر السلام بجدة، وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير.

ويحمل بن سلمان، لقب نائب العاهل السعودي، ويتولى إدارة شؤون المملكة في الفترة الحالية حتى عودة العاهل السعودي من إجازة خاصة بالمغرب، بدأت في 24 يوليو/تموز الماضي.

ووصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى جدة، مساء الأحد، في مستهل جولة عربية تشمل ثماني دول، لمناقشة عدة قضايا إقليمية على رأسها أزمتا الخليج وليبيا، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن الجولة تشمل “السعودية، مصر، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، الأردن، والعراق”، دون توضيح ترتيب زيارة تلك الدول.

وحسب البيان يحمل مساهل في جولته، التي لم تحدد مدتها، “رسالة من رئيس الجمهورية (عبدالعزيز بوتفليقة) لملوك ورؤساء هذه الدول”.

كما يناقش “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وكذلك المسائل الإقليمية والدولية، خصوصًا الوضع في العالم العربي، والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج”.

وذكر البيان، أن الجولة ستتناول أيضًا ملفات “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف”.

وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها لوزير جزائري، منذ سنوات، من حيث عدد الدول التي تشملها.

ولم يوضح بيان الخارجية إن كان الأمر يتعلق بمساعي وساطة في أزمة الخليج، خاصة أن الزيارة تشمل كافة الدول المعنية بها.