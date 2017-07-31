السودان: الجيش سيجمع السلاح من المواطنين ولو بالقوة

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف الإثنين، إن “الجيش حريص على فرض هيبة الدولة، وجمع السلاح من المواطنين ولو أدى ذلك لاستخدام القوة”.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع نظمته وزارة الدفاع، لأعضاء لجنة الدفاع والأمن، ورؤساء اللجان بالبرلمان السوداني، بالخرطوم، بحسب بيان من وزارة الدفاع.

وأشار بن عوف، إلى “أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية، والزعامات القبلية في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن مزالق التمرد”.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، الفريق أول عماد الدين عدوي “اهتمام الجيش السوداني بكافة القضايا التي تؤثر على الأمن الوطني”.

ولفت عدوي، إلى أن “الجيش يتحسب لكافة المهددات التي تحيط بالسودان”.

وقال، “هناك اعتبارات محددة تفرضها طبيعة العلاقة مع بعض دول الجوار، ولكن ذلك لا يمنع الجيش من أداء واجبه في الدفاع عن حدود وأراضي السودان”.

وأشار عدوي إلى “الأدوار التي تنتظر النواب في البرلمان للتوعية والتعبئة تحضيرًا لتنفيذ خطة جمع السلاح”.

ولاتوجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة “مدافع ورشاشات”.

ومنذ 2003، تشهد دارفور حربًا بين الجيش وثلاث حركات مسلحة، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات أممية.

لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف شخص.