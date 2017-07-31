وزارة الدفاع الجزائرية: الجيش يقتل 6 متشددين ويصادر أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت ستة متشددين مسلحين، اليوم الإثنين، غربي مدينة الجزائر، حيث اكتشفت قوات الأمن خلية لتنظيم داعش.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه تم ضبط خمس بنادق كلاشنيكوف وذخيرة أثناء العملية التي مازالت جارية قرب بلدة قوراية في ولاية تيبازة .

وأضافت أن متشددين اثنين سبق قتلهما في العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ثمانية.

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر قد قالت الأسبوع الماضي إن قوات الأمن ضبطت خلية لتنظيم داعش في ولاية تيبازة، حيث خططت هذه الخلية التي يقودها قيادي سابق في تنظيم القاعدة أدين في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات لمحاولة تفجير في مدينة ستراسبورغ.

وتراجعت أعمال العنف في الجزائر منذ حرب التسعينات مع المسلحين المتشددين، والتي أدت إلى سقوط 200 ألف قتيل.

لكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومجموعات صغيرة من المقاتلين المتحالفين مع تنظيم داعش، مازالوا ينشطون في بعض المناطق النائية من البلاد.