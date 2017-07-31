مصادر: الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصحة جيدة

أكدت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ “إرم نيوز” ،اليوم الاثنين، أنه بخير ولا يعاني من أية مشاكل صحية.

وذكرت المصادر أن الإشاعات المتكررة عن مرض الرئيس الفلسطيني ،منذ عدة أيام تصدرها جهات مشبوهة ؛بهدف إحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

وكان عباس قد دخل المشفى الاستشاري في رام الله ؛لاجراء فحوصات أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حينها عبر وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أنها “فحوصات روتينية، يجريها كل ستة أشهر”.

وتزعم جهات إسرائيلية أن تدهورًا طرأ على صحة الرئيس الفلسطيني “ابو مازن” وأن جهاز الأمن الإسرائيلي “يتابع بقلق” حالة الرئيس عباس الصحية.