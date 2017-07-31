للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. الجيش السوري يصل إلى ضفاف نهر الفرات

وصل الجيش السوري الحكومي والمسلحون الموالون له، إلى ضفاف نهر الفرات، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وسيطر على عدد من البلدات والقرى جنوب شرق محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، إن “الجيش السوري وقوات العشائر، وصلوا للمرة الأولى إلى ضفاف نهر الفرات، وسيطروا على عدة تلال ومرتفعات حاكمة، وبلدة الغانم العلي وقرى الجبيلي والرابية وحويجة شنآن.

وأفاد القائد بأن “القوات الحكومية تحاصر باقي عناصر تنظيم “داعش“، في بلدات (زور شمر) و(الصبخة) و(الشريدة) و(الجبلي) و(الرحبي)، و(رجم هارون) و(تل المرود)”، لافتًا إلى أن “مسلحي “داعش” يتخذون من المدنيين دروعًا بشرية، ما يؤخر تقدم الجيش”.

ويقاتل إلى جانب القوات الحكومية، مسلحو العشائر وهم من أبناء محافظة الرقة .