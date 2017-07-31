صحافي أمريكي: إيطاليا تتجسس على ليبيا بحجة مكافحة الهجرة

اتهم الصحافي الأمريكي المختص بالشأن الليبي، جيمس ويلر، إيطاليا، بالتجسس على ليبيا بحجة مكافحة الهجرة، موضحًا أن روما تستخدم طائرات تجسس في ليبيا “بشكل يتجاوز عمليات مكافحة الهجرة“.

وقال ويلر ،على صفحته بموقع “تويتر”، إن “طائرة تجسس إيطالية حلقت الأحد الماضي فوق السفينة الحربية الإيرلندية WB YEATS التي كانت في عرض البحر مقابل مدينة الخمس”، مشيرًا إلى أن “طائرة التجسس الإيطالية ISR حلقت أيضًا فوق مصراته في ذات اليوم ،رغم أنها ليست منطقة انطلاق لقوارب الهجرة التي تستهدف الوصول إلى أوروبا، وذهبت أبعد الى الغرب”.

وأضاف أن “على ما يبدو فإن لعملية التجسس هذه التي بدأتها إيطاليا أهداف أخرى غير تلك المعلنة في العملية التي تستهدف وقف قوارب المهاجرين”.

وأرفق ويلر مع تغريدته خرائط توضيحية لمسار طائرة التجسس الإيطالية وموقع السفينة الإيرلندية.

وعادة ما تنطلق قوارب المهاجرين من منطقة تبعد حوالي 400 كم إلى الغرب من مصراته، باعتبارها الأقرب إلى إيطاليا.

وتوجد بعثة عسكرية إيطالية في مصراتة إضافة إلى مستشفى عسكري.

يشار إلى أن سكان العاصمة طرابلس أكدوا في 27 من الشهر الجاري، أن “طيرانًا حربيًا مجهولًا حلق فوق عاصمتهم على ارتفاع منخفض”، كما رصد سكان في “ترهونة” شرق طرابلس، يوم 28 من الشهر نفسه، تحليق طيران حربي مجهول في سماء مدينتهم.