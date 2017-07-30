النظام السوري يطالب بحل التحالف الدولي ضد داعش

طالب النظام السوري الأحد، بحل التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش، مؤكدا أنه تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، إن على المجلس الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف استهداف التحالف الدولي بحق الشعب السوري وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، بحسب ما أوردته وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري.

وجددت دمشق اتهامها قوات التحالف الدولي باستهداف المدنيين خلال عملياته ضد تنظيم داعش.