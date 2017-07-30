تبادل جثامين المقاتلين بين مليشيا حزب الله و”تحرير الشام” في عرسال‎

المصدر: ا ف ب

تبادلت مليشيا حزب الله وجبهة فتح الشام مساء أمس الأحد، جثامين مقاتلين من الطرفين، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية، وتحديدا في جرود بلدة عرسال بعد معارك استمرت أسبوعا.

وأفاد الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أن “المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق انتهت عبر تبادل تسعة جثامين من مقاتلي النصرة برفات خمسة مقاتلين من الحزب قتلوا في المعارك بجرود عرسال”.

وسلمت جثامين مقاتلي النصرة إلى الأمن العام اللبناني الذي تولى وساطة بين الجانبين.

ومن المتوقع نقل جثامين مقاتلي الجبهة إلى محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.

وأوضح الإعلام الحربي، أن المرحلة الثانية ستبدأ الاثنين “بخروج مسلحي الجبهة وعائلاتهم حيث يقدر عددهم بـ 9 آلاف مقابل الإفراج عن أسرى الحزب من دون أن يحدد عدد هؤلاء”.

وأنهى الاتفاق، الذي أعلنت عنه مديرية الأمن العام في 27 تموز/يوليو، العملية العسكرية التي بدأها حزب الله اللبناني ضد جبهة فتح الشام في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا.