دلّ عليهم قطيع حمير.. القبض على دواعش في رقدالين الليبية

أطلقت مديرية الأمن في مدينة رقدالين (120 كم غربي العاصمة الليبية طرابلس)، حملة للبحث عن بقايا خلية تتبع لتنظيم داعش، حيث قبض على ثلاثة منهم يحملون جنسيات عربية في منطقة الحي الصناعي، صباح اليوم الأحد.

وقالت الأجهزة الأمنية، إنها تمكنت من القبض على ثلاثة آخرين في منطقة العسة يحملون الجنسية الليبية، وهم يقودون قطيعًا من الحمير يتألف من 30 حمارًا، تسللوا على ظهورها في محاولة منهم لإخفاء أية جهود لتعقبهم.

وقادت آثار حوافر الحمير المطاردين إلى مكان تواجد الدواعش.

يشار إلى مدينة رقدالين، شهدت يوم الأربعاء الماضي، مظاهرة لدعم الجيش والشرطة وتفعيل أجهزة القضاء ورفع الغطاء الاجتماعي لجميع القبائل عن المجرمين والإرهابيين.