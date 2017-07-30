8 آلاف مسلح ومدني يغادرون لبنان بموجب “اتفاق عرسال”

قال مصدر أمني في لبنان، اليوم الأحد، إن نحو 8 آلاف شخص سجلوا أسماءهم لمغادرة منطقة حدودية قرب عرسال إلى أراض تسيطر عليها قوات المعارضة بسوريا، في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار بين تنظيم حزب الله اللبناني، و”فتح الشام” التي كانت تعرف سابقًا باسم “جبهة النصرة”.

وبدأ سريان الاتفاق، الخميس الماضي، ويشمل رحيل كل مسلحي “النصرة” من محيط عرسال إلى جانب أي مدنيين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالمنطقة، ويريدون الرحيل مع المسلحين.

وكان حزب الله أعلن الأربعاء الماضي أنه “اقترب من هزيمة فتح الشام في عرسال، وأنه يعتزم تسليم كل الأراضي والمواقع في المنطقة إلى الجيش اللبناني”.